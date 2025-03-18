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18 марта 2025, 09:15

Трамп назвал истинную причину спора с Зеленским в Белом доме

18 марта 2025, 09:15
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фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его спор с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину

Об этом американский президент сказал в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

"Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", – заявил Трамп.

Трамп также возразил, что остановка военной помощи и обмена разведданными повлияла на позиции украинской армии в Курской области РФ.

"Нет, нет, совсем нет... Я думаю, это было воспринято с пониманием. И мы должны осознать, и вы должны осознать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь - это человечность. Я вмешиваюсь ради."

Напомним, 28 февраля во время официального визита в США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в Белом доме. Этот конфликт произошел прямо перед камерами.

После этого президент Украины досрочно покинул Белый Дом. Пресс-конференция Трампа и Зеленского так и не состоялась, как и подписание соглашения между США и Украиной о ископаемых.

4 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь продолжительного мира под сильным лидерством президента США Дональда Трампа.

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