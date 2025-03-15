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Британский премьер высказался по поводу переговоров о прекращении огня в Украине. По его мнению, уже видно, что Путин не настроен на мир

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, нельзя разрешать российскому диктатору Путину "играть" с возможностью перемирия в Украине. Британский премьер также отметил, что он попытается давить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и прекратил "варварские нападения на Украину".

По мнению Кира Стармера, игнорирование Путиным предложения о прекращении огня в Украине демонстрирует, что глава Кремля не настроен на мир.

"Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и крепкий мир, если нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", - сказал британский премьер.

Напомним, после того, как Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась на прекращение огня, российский диктатор Путин сделал заявление. Он заявил, что якобы Украине это выгоднее, потому что "армия РФ повсюду наступает". Он также добавил, что РФ согласна на перемирие, но еще предстоит обсудить "определенные нюансы".

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин просто боится сказать президенту США Трампу напрямую, что РФ просто хочет убивать украинцев. Зеленский назвал заявление Путина очередной российской манипуляцией.