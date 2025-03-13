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Про це у своєму зверненні сказав президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, всі почули дуже передбачувані маніпулятивні слова Путіна. Фактично, підкреслив президент, диктатор готує відмову станом на зараз. Президент України додав, що Путін боїться напряму казати президенту США Трампу, що він хоче продовжувати цю війну і вбивати українців.

"Путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції", - заявив Зеленський.

Він також додав, що від США були заяви про готовність організувати контроль і верифікацію на період перемир'я, щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати швидко та конструктивно.

"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", - наголосив президент України.

Нагадаємо, раніше Україна погодилась на припинення вогню під час зустрічі з США у Саудівській Аравії. Російський диктатор Путін заявив, що він згоден, але ще має обговорити нюанси з Дональдом Трампом. При цьому очільник Кремля казав, що нібито лише Україні вигідне припинення вогню, бо "армія РФ всюди наступає".

Пізніше цю заяву диктатора прокоментував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що згоден поговорити з Путіним, щоб добитися припинення вогню в Україні. При цьому він заявив, що його представник веде серйозні переговори в РФ, і скоро може зустрітися особисто з Путіним.