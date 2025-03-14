Зеленський зробив заяву щодо Курської операції ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Курська операція виконала своє завдання
Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає RegioNews із посиланням на Суспільне.
"Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала", - заявив Зеленський.
За його словами, Курська операція відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
Нагадаємо, на початку серпня 2024 року українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування. Як стверджують у Генштабі, за півроку РФ втратила там майже 40 тисяч солдатів.
Раніше Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир.