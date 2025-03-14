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14 березня 2025, 19:59

Зеленський зробив заяву щодо Курської операції ЗСУ

14 березня 2025, 19:59
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фото: ілюстративне
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Курська операція виконала своє завдання

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

"Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала", - заявив Зеленський.

За його словами, Курська операція відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування. Як стверджують у Генштабі, за півроку РФ втратила там майже 40 тисяч солдатів.

Раніше Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир.

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