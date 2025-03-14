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14 березня 2025, 18:08

Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир

14 березня 2025, 18:08
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фото: ілюстративне
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В українців є міцне розуміння питань безпеки з нашими європейськими партнерами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Телеграм-канал президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, Україна не побажала б таких років і десятиліть війни жодній нації.

"В Україні ми хочемо миру. З перших хвилин цієї війни ми хотіли лише одного – щоб Росія залишила наших людей у спокої, а російські окупанти забралися з нашої землі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський вважає, що це природне бажання для будь-якої нації – прагнення незалежності та безпеки.

"Саме за це ми боремося. Боремося як зброєю, так і дипломатією. Зараз у нас є хороша можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир", - написав президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував переговори з США і заявив, що США та Європа повинні працювати разом, щоб змусити РФ зупинити війну.

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