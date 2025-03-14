Трамп назвав жартом заяву про завершення війни в Україні за 24 години

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Президент США Дональд Трамп списав на саркастичність обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години"

Як передає RegioNews, про це він сказав в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон, фрагмент з якого був опублікований 14 березня.

Журналістка відзначила складність вирішення питання щодо завершення війни в Україні, водночас нагадавши американському лідеру, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що "закінчить цю війну за 24 години".

"Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться", – пояснив Трамп.

Він також додав, що у понеділок стане відомо більше інформації про можливе припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир.