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Очільник Кремля виступив із заявою щодо пропозиції перемир'я в Україні. Він почав говорити, що нібито це перемир'я вигідно Україні, бо "РФ всюди наступає"

Російського диктатора цитують росЗМІ, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін вперше зробив заяву щодо перемир'я, на яке погодилась Україна під час переговорів із США в Саудівській Аравії. Очільник Кремля заявив, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але "які призводять до довгострокового миру та усуватимуть причини кризи".

Він також заявив, що нібито Україні вигідно зараз мати перемир'я на 30 днів, бо "всі її військові заблоковані на Курщині" (такої інформації насправді немає).

"ВС РФ наступають майже скрізь, незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення у разі перемир'я", - заявив російський диктатор.

Путін заявив, що ідея перемир'я правильна, але він ще хоче дещо обговорити із США. За його словами, він може зателефонувати президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Путін може затягувати перемир'я. Припускають, що російський диктатор врешті погодиться, але Кремль намагатиметься добитися для себе "кращих умов".