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09 березня 2025, 19:05

Трамп "приревнував" британського короля до Зеленського - ЗМІ

09 березня 2025, 19:05
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Фото: YouTube
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У ЗМІ повідомили, що Дональда Трампа дуже засмутили спільні фото Зеленського з королем Чарльзом. Це також стосується зустрічі монарха з канадським прем'єром Трюдо

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними журналістів, спільні фотографії президента України Володимира Зеленського та Короля Чарльза засмутили Дональда Трампа. Він ніби "відчув себе менш особливим".

У виданні підкреслили, що після сварки Зеленського та Трампа в Білому Домі британський монарх публічно висловив підтримку саме українському лідеру. При цьому згодом Чарльз мав зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

При цьому з Трюдо у Трампа теж не найкращі стосунки, бо президент США влаштував "торговельну війну" з Канадою та зазіхає на її суверенітет. Слід нагадати, що Трамп "жартував", називаючи Канаду "ще одним штатом США".

Нагадаємо, що в свіжому інтерв'ю Fox Дональд Трамп знову зробив кілька скандальних заяв про Україну. Зокрема, він заявив, що Україна "в будь-якому випадку може не вижити" - чи то з допомогою США, чи то без неї.

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