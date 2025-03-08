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08 березня 2025, 16:43

Переговори України із США в Саудівській Аравії: відомо склад делегації

08 березня 2025, 16:43
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фото: Офіс Президента
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Україну на зустрічі з американською стороною у Саудівській Аравії представлятимуть глава Офісу Президента Андрій Єрмак та ще три посадовці

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, українська команда буде складатися з очільника ОП Андрія Єрмака, очільника МЗС Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та заступника Єрмака Павла Паліси.

"Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", – розповів Зеленський.

Він сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

За словами президента, Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни.

"На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи з США.

Раніше президент США Дональд Трамп записав звернення у Білому Домі. У своїй промові він зробив кілька заяв і про переговори щодо миру в Україні.

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