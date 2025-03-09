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09 березня 2025, 18:15

"Україна може не вижити в будь-якому випадку": Трамп знову зробив скандальні інтерв'ю щодо України та війни

09 березня 2025, 18:15
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Володимир Зеленський був невдячний. Трамп "наробив заяв" про американські гроші та допомогу

Про це заявив президент США в інтерв'ю каналу Fox, передає RegioNews.

В інтерв'ю журналістка спитала в Дональда Трампа, чи влаштовує його те, що Україна без американської допомоги може не вижити. На це американський президент заявив, що "Україна може не вижити в будь-якому випадку".

Він також вчергове нагадав, що ця війна не сталася б, якби він був президентом (слід нагадати, що російська агресія почалась в 2024 році, а перший президентський термін Трампа був з 2017 по 2021 рік).

Також під час інтерв'ю президент США вкотре почав говорити про те, що президент України Володимир Зеленський невдячний. Він заявив, що Україна брала гроші в США нібито "як цукерки в дитини". Зокрема, він знову нагадав про 350 мільярдів доларів, які нібито Джо Байден дав Україні.

"Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів. Він мав зрівняти внески з Європою. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви маєте бути на тому ж рівні, що й ми. Вони 100, ми 350, і вони у більшій небезпеці — між нами цілий океан", - заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що диктатор Путін користується тим, що США призупинили військову допомогу України. При цьому американський лідер заявив, що нібито на його місці так вчинив би кожен. Він також говорив, що "Україна не має козирів", і тому йому з нами "важче".

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