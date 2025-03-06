Фото: Посольство України у Великобританії

Генерал Валерій Залужний виступив в престижному британському інституті. У своїй промові він говорив про російську агресію, а також про сьогоднішню риторику США

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великобританії Валерій Залужний виступив у Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House). У своєму виступі він зазначив, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є новим викликом не лише для України, але й для Європи. У виступі він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а "Росія прийде за Європою".

"Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують", - заявив Залужний.

Довідка. 24 лютого 2025 року, на треті роковини повномасштабної війни, Рада безпеки ООН схвалила запропоновану США резолюцію щодо України. В американському проєкті не вказується, що Росія - це країна-агресор. При цьому замість терміну "війна" в документі йдеться про "російсько-український конфлікт". Резолюція містить заклик "припинити конфлікт" і досягти "тривалого миру між Україною та РФ".