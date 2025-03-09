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09 марта 2025, 19:05

Трамп "приревновал" британского короля к Зеленскому - СМИ

09 марта 2025, 19:05
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Фото: YouTube
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В СМИ сообщили, что Дональда Трампа очень расстроили общие фото Зеленского с королем Чарльзом. Это также касается встречи монарха с канадским премьером Трюдо

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным журналистов, общие фотографии президента Украины Владимира Зеленского и Короля Чарльза огорчили Дональда Трампа. Он словно "почувствовал себя менее особенным".

В издании подчеркнули, что после ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме британский монарх публично выразил поддержку именно украинскому лидеру. При этом впоследствии Чарльз встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

При этом с Трюдо у Трампа тоже не самые лучшие отношения, потому что президент США устроил "торговую войну" с Канадой и посягает на ее суверенитет. Следует напомнить, что Трамп "шутил", называя Канаду "еще одним штатом США".

Напомним, что в свежем интервью Fox Дональд Трамп снова сделал несколько скандальных заявлений об Украине. В частности, он заявил, что Украина "в любом случае может не выжить" - будь то с помощью США или без нее.

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