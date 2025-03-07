Україна готова підписати угоду із США щодо копалин якнайшвидше, – МЗС
Україна налаштована на підписання угоди зі США щодо співпраці у сфері мінеральних ресурсів
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає RegioNews.
За його словами, Україна була і залишається готовою до підписання угоди з США.
"Ми переконані, що ця угода корисна для обох сторін. Це хороша угода і ми дійсно хочемо її підписати", – сказав Тихий.
При цьому він утримався від розкриття деталей майбутньої угоди, пояснивши це бажанням не впливати на перебіг делікатних переговорів.
"Давайте дочекаємося. Ми хотіли б підписати угоду якомога швидше. Вважаємо, що це важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві", – наголосили у МЗС.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи з США. Він також додав, що зустріч делегацій відбудеться вже наступного тижня.
Раніше ми публікували повний текст угода про корисні копалини між Україною та США.
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