Україна готова підписати угоду із США щодо копалин якнайшвидше, – МЗС

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Україна налаштована на підписання угоди зі США щодо співпраці у сфері мінеральних ресурсів

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає RegioNews.

За його словами, Україна була і залишається готовою до підписання угоди з США.

"Ми переконані, що ця угода корисна для обох сторін. Це хороша угода і ми дійсно хочемо її підписати", – сказав Тихий.

При цьому він утримався від розкриття деталей майбутньої угоди, пояснивши це бажанням не впливати на перебіг делікатних переговорів.

"Давайте дочекаємося. Ми хотіли б підписати угоду якомога швидше. Вважаємо, що це важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві", – наголосили у МЗС.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи з США. Він також додав, що зустріч делегацій відбудеться вже наступного тижня.

Раніше ми публікували повний текст угода про корисні копалини між Україною та США.

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