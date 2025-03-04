Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд

фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko

Відтепер електронні направлення на ВЛК у мобільному застосунку "Резерв+" містять дату прибуття на медогляд

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає RegioNews.

"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг", – заявили в Міноборони.

За словами Черногоренко, електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним: і тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Для цього достатньо лише оформити запит у Резерв+.

"Час – один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки Резерв+ ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", – додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони хочуть "відв'язати" необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку.

Раніше повідомлялося, що отримати електронні направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть через Резерв+.