У Міноборони розповіли, скільки українців готові долучитися до ЗСУ

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До центрів рекрутингу української армії в лютому звернулася 5 341 особа, зокрема 1 098 – за останній тиждень місяця

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Загалом із початку роботи центрів їх фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, становить 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8 881 кандидата.

Зросла кількість жінок: тепер це 21% або 1 830 осіб від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у Вінниці (44%), Чернівцях (43%) і Хмельницькій області (41%).

Крім того, в лютому відкрився новий центр рекрутингу в Борисполі Київської області. Тепер їх мережа нараховує 49 центрів, зокрема один з них працює у режимі онлайн по всій території України.

Зазначимо, Центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях

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