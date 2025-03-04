06:45  04 березня
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
01:05  04 березня
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
06:05  04 березня
Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
UA | RU
UA | RU
04 березня 2025, 16:15

У Міноборони розповіли, скільки українців готові долучитися до ЗСУ

04 березня 2025, 16:15
Читайте также на русском языке
фото: kowel.rayon
Читайте также
на русском языке

До центрів рекрутингу української армії в лютому звернулася 5 341 особа, зокрема 1 098 – за останній тиждень місяця

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Загалом із початку роботи центрів їх фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, становить 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8 881 кандидата.

Зросла кількість жінок: тепер це 21% або 1 830 осіб від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у Вінниці (44%), Чернівцях (43%) і Хмельницькій області (41%).

Крім того, в лютому відкрився новий центр рекрутингу в Борисполі Київської області. Тепер їх мережа нараховує 49 центрів, зокрема один з них працює у режимі онлайн по всій території України.

Зазначимо, Центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях

Читайте також: Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці

Міноборони армія ЗСУ жінки мобілізація рекрутинг
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
04 березня 2025, 06:45
В Україні стартував проєкт "Лінія дронів": що відомо
03 березня 2025, 14:10
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Окупанти обстріляли передмістя Херсона: постраждала жінка
04 березня 2025, 17:21
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який ножем вбив 24-річного хлопця
04 березня 2025, 17:07
Арешт майна на 100 млн грн: ексочільника Держекоінспекції Карпатського округу судитимуть за незаконне збагачення
04 березня 2025, 16:58
На Черкащині чоловік вдарив неповнолітню ножем
04 березня 2025, 16:30
Хоче примусити Україну до капітуляції: Трамп зупинив доставку допомоги, яку відправив ще Байден
04 березня 2025, 16:20
"Змушував вчитися": на Житомирщині чоловік регулярно ґвалтував 15-річну доньку співмешканки
04 березня 2025, 16:10
"Веселі перегони" з FPV: українські дронарі знищили російську піхоту на Півдні
04 березня 2025, 15:55
У Херсоні росіяни атакували дроном автівку: поранені 3 цивільних
04 березня 2025, 15:35
На Закарпатті військовому не продали пільговий квиток: він ночував на вулиці
04 березня 2025, 15:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »