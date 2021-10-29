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29 жовтня 2021, 19:39 110

Кравчук не повернеться до кінця року у ТКГ - Арестович

29 жовтня 2021, 19:39 110
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з відкритих джерел
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Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці і зараз проходить реабілітацію. Він не братиме участі в переговорах ТКГ до кінця поточного року

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович

"Леонід Макарович переніс складну операцію на серці, яка була вдалою. Але його реабілітація буде дуже довгою, тому що людині 86 років", - сказав Арестович.

За його словами, перший президент України проходить реабілітацію в Німеччині. Вона проходить успішно, але повільно.

Арестович додав, що до кінця року очолювати делегацію буде представник фракції "Слуга народу" Олександр Мережко

29 червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці й досі не повернувся до роботи. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що у ТКГ його може замінити Сергій Льовочкін.

ТКГ Донбас Слуга народа війна

 
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