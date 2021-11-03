"Слуга народу" офіційно висунула нардепку Верещук на посаду міністра реінтеграції

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Як пише RegioNews з посиланням на Телеграм речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук відповідне подання було спрямоване до Кабінету міністрів.

"Фракція "Слуга Народу", на правах коаліції, направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів: Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України, Павла Рябікіна - на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості", - написала речниця.

Крім цього до парламенту надійшло подання Президента України Володимира Зелеського про призначення міністром оборони Олексія Рєзнікова.

Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков та міністр оборони Андрій Таран.