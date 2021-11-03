Резников предусматривает, что не будет работать дальше в Украинской делегации в ТКГ

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Бывший вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предполагает, что не будет принимать участие в работе украинской делегации в ТКГ

Об этом Алексей Резников сказал, отвечая на вопрос нардепов в ВР, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Резников не знает, продолжит ли работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, однако предполагает, что Президент сменит делегацию.

В Трехсторонней контактной группе я думаю, что, наверное, уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук, есть заместитель (главы) делегации Александр Мережко, они будут продолжать. Но решение по формированию обновленного состава делегации принимает Президент, — сказал Резников.

Как сообщалось, 1 ноября Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции.

Сегодня "Слуга народа" официально выдвинула нардепку Верещук на должность министра реинтеграции.