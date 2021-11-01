Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції

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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав заяву про відставку за власним бажанням

Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Член Уряду - Віцепрем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомив він.

Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної ради України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що новим міністром оборони України може стати чинний віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також повідомлялось, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів голосуватиме за призначення нового міністра оборони. Президент Володимир Зеленський вже остаточно визначився з кандидатурою на цю посаду.