Венедіктова розповіла про нові подробиці смерті народного депутата Полякова

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України", - запевнила Венедіктова.

Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.

Поки за словами водія відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Нагадаємо, що народного депутата Антона Полякова в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

Тіло політика направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.