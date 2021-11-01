Нардепку Скороход снова вызвали на допрос из-за смерти Полякова

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Национальная полиция вызвала на допрос нардепа от группы "За Майбутнє" Анну Скороход по делу о смерти депутата Антона Полякова после ее заявлений в эфире одного из телеканалов

Как пишет RegioNews, об этом "Украинским новостям" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, Скороход вызвали на новый допрос после того, как 31 октября она в прямом эфире заявила, что Полякова был убит, а полиция распространяет ложь об обстоятельствах смерти.

"Процессуальная реакция уже есть. Сожительницу (Скороход) уже пригласили на еще один допрос сегодня же", — сообщил Енин.

Других деталей он не уточнил, отметив, что сможет их сообщить после допроса Скороход. Вместе с тем, как сообщили агентству в МВД, следствие продолжает отрабатывать, кроме других версий, и версию убийства Полякова.

"Она (версия об убийстве) никуда не исчезла", — отметили в ведомстве.

Ранее спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал, что по результатам судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Напомним, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.

По словам водителя такси, известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя пока допрашивают.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что, по результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.