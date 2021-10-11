У крові померлого нардепа Полякова знайшли метадон - МВС

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За результатами судово-медичної експертизи вдалось встановити, що в крові померлого нардепа Антона Полякова виявили, окрім алкоголю, метадон

Як передає RegioNews, про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

З нових даних єдине, що можна сказати, – що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", - зазначив він.

За його словами, те як речовина потрапила в організм і чи могло це безпосередньо вплинути на смерть потерпілого ще буде встановлюватись.

Шевченко нагадав, що розглядається дві версії смерті нардепа.

Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", – зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.