Зеленський відповів на петицію про заборону гастролей російських артистів

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Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону виступів російських артистів в України до деокупації Криму та повернення контролю над східним кордоном

Відповідь опублікована на сайті глави держави, передає RegioNews.

Глава держави доручив удосконалити систему організації та проведення гастролей громадян країни-агресора.

Володимир Зеленський написав, що направив петицію прем’єр-міністру Денису Шмигалю, секретареві РНБО Олексію Данилову та главі СБУ Івану Баканову з проханням опрацювати викладені в ній пропозиції та проаналізувати дотримання законодавства, зокрема, "Закону про гастрольні заходи в України", та посилити відповідальність за його порушення.

Президент нагадав, що Міністерство культури та інформполітики веде список осіб, які загрожують нацбезпеці України. Закон про гастролі забороняє виступати в Україні артистам, внесеним до цього списку:

Не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують чи пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їх дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують або визнають правомірною окупацію території України, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 жовтня петиція за заборону концертів артистів з РФ набрала понад 25 тисяч голосів.

Тим часом у РНБО не підтримують заборону на гастролі для всіх російських артистів.