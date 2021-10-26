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26 жовтня 2021, 13:16 257

Верховний суд поскаржився на тиск з боку РНБО

26 жовтня 2021, 13:16 257
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з відкритих джерел
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Верховний суд застерігає органи державної влади від втручання у свою діяльність та скаржиться з використанням мему на тиск з боку Ради національної безпеки та оборони

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву суду, оприлюднену на Facebook.

"Верховний Суд незмінно захищає верховенство права, демократію та права людини. Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина", - наголошується у повідомленні.

Крім того, у суді поскаржилися на тиск з боку Ради національної безпеки та оборони, використавши популярний мем.

"Хто ми? РНБО! Чого ми хочемо? Незалежного суду! Що ми робимо? Порушуємо суддівську незалежність!", — підписали мем у Верховному суді.

РНБО суддя влада ЗСУ

 
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