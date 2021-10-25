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25 жовтня 2021, 15:44 28

У РНБО не підтримують заборону на гастролі для всіх російських артистів

25 жовтня 2021, 15:44 28
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з відкритих джерел
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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов виступив проти тотальної заборони на гастролі російських артистів в Україні. Він вважає, що для деяких артистів можна зробити винятки

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю чиновника РБК-Україна

"Я не знаю, про яких артистів йдеться. Якщо ви купуєте квиток і платите цьому артисту, тоді питання, а що взагалі у нас відбувається?"- сказав секретар РНБО.

За його словами, у Росії є різні артисти

"Наприклад, Ахеджакова (Лія Ахеджакова систематично виступає проти російської агресії щодо України-ред.). Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть заради поваги до цієї великої артистки", - зазначив Данілов.

На уточнення, що він думає про заборону на в'їзд в Україну російського репера Моргенштерна, секретар РНБО запевнив, що він "поняття не має взагалі, хто це такий".

Петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала 25 тисяч голосів, необхідних, аби її розглянув президент Володимир Зеленський.

У документі Кондратюк зажадав заборонити виступи російських артистів в Україні до повернення Криму і відновлення контролю над східними кордонами країни, тому що "громадяни країни-агресора ... насправді не несуть ніякої культури".

РФ РНБО агресія заборона в'їзду

 
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