Козиря звільнено з посади голови Херсонської ОДА
Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Лагуту головою Херсонської обласної державної адміністрації, попередньо звільнивши з цієї посади Сергія Козиря
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.
Указом №552/2021 глава держави звільнив з посади очільника Херсонської ОДА Сергія Козиря "згідно з поданою ним заявою".
Призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації, - зазначається в наступному указі №553/2021.
Як повідомлялося, "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати і 24 вересня ЦВК зареєструвала Козиря кандидатом в нардепи від округу на Херсонщині.
Нагадаємо, новим головою Херсонської ОДА Сергія Козиря Зеленський призначив 1 березня 2021 року.
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