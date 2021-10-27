Козиря звільнено з посади голови Херсонської ОДА

26 жовтня 2021

Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою

Віталій Кличко актуалізував дискусію щодо відновлення районних рад у місті Києві. Ця дискусія відбувається на фоні чергової активізації розмов про намагання Офісу президента посунути столичного мера з...