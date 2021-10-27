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27 жовтня 2021, 12:40 27

Козиря звільнено з посади голови Херсонської ОДА

27 жовтня 2021, 12:40 27
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Сергій Козир, фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Лагуту головою Херсонської обласної державної адміністрації, попередньо звільнивши з цієї посади Сергія Козиря

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.

Указом №552/2021 глава держави звільнив з посади очільника Херсонської ОДА Сергія Козиря "згідно з поданою ним заявою".

Призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації, - зазначається в наступному указі №553/2021.

Як повідомлялося, "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати і 24 вересня ЦВК зареєструвала Козиря кандидатом в нардепи від округу на Херсонщині.

Нагадаємо, новим головою Херсонської ОДА Сергія Козиря Зеленський призначив 1 березня 2021 року.

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