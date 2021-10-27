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27 октября 2021, 17:24 333

Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей российских артистов

27 октября 2021, 17:24 333
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете выступлений российских артистов в Украине до деоккупации Крыма и возвращения контроля над восточной границей

Ответ опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Глава государства поручил усовершенствовать систему организации и проведения гастролей граждан страны-агрессора.

Владимир Зеленский написал, что направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой проработать изложенные в ней предложения и проанализировать соблюдение законодательства, в частности, "Закон о гастрольных мероприятиях в Украине", и ужесточить ответственность за его нарушение.

Президент напомнил, что Министерство культуры и информполитики ведет список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Закон о гастролях запрещает выступать в Украине артистам, внесенным в этот список:

Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 октября петиция за запрет концертов артистов из РФ набрала более 25 тысяч голосов.

Между тем в СНБО не поддерживают запрет на гастроли для всех российских артистов.

СНБО Владимир Зеленский СБУ петиции президент премьер

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