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11 жовтня 2021, 13:22 134

Петиція за заборону концертів артистів з РФ набрала понад 25 тисяч голосів

11 жовтня 2021, 13:22 134
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Фото з відкритих джерел
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Петиція за повну заборону концертної діяльності артистів із Росії до повернення Криму в склад України та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами, опублікована на сайті Президента, набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду Главою держави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на петицію.

Автором петиції під назвою "Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора — Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами” став продюсер і шоумен Ігор Кондратюк. Її розмістили на сайті Президента 21 вересня 2021 року.

На ранок 11 жовтня вона зібрала вже 25 289 голосів з 25 000 необхідних, хоч до завершення голосування залишилося ще 72 дні.

Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами — методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців, — вказує ініціатор петиції.

Як повідомлялося, 6 липня Президент відреагував на петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, яка набрала 25 тис. голосів: звільняти заступника Єрмака не буде.

Також відомо, що минулого року в Україні потрапив під заборону російський канал RTVi.

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