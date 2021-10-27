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У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО
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27 жовтня 2021, 08:28 14

У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО

27 жовтня 2021, 08:28 14
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що наразі немає підтвердження навмисного характеру допущених помилок при внесенні осіб до санкційних списків Ради національної безпеки і оборони України

Як передає RegioNews, про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі hromadske.

На сьогодні у нас нема підтвердження навмисного характеру зазначених помилок. Водночас зазначений процес триває. І час покаже", - повідомив він.

На його думку, якщо будуть виявлені особи, які не мають перебувати в цьому списку, то МВС будуть внесені відповідні пропозиції щодо виключення зазначених осіб із санкційних списків.

"Наскільки вона (помилка щодо Джамбулатова – ред.) була вчинена умисне чи ненавмисне - ми обов’язково з’ясуємо", - запевнив він.

Раніше повідомлялося, що однією з помилок щодо санкційного списку РНБО, було внесення Рустама Джамбулатова з датою народження його молодшого брата Руслана, який зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед своєю смертю.

Нагадаємо, що за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського через помилки РНБО у санкціях проти кримінальних авторитетів звільнено керівництво департаменту Нацполіції. Помилки Міністерства внутрішніх справ про включення 108 осіб до списку санкцій РНБО "злодіїв у законі" стосувалися транслітерації.

МВС санкції РНБО помилки розслідування

 
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