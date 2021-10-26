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26 жовтня 2021, 21:52 7

Окрім метадону та алкоголю, в організмі нардепа Полякова знайшли димедрол – Єнін

26 жовтня 2021, 21:52 7
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Фото з відкритих джерел
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Окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає RegioNews.

Він уточнив, метадон із димедролом називають "вуличним метадоном". Метою димедролу є посилення дію наркотичної речовини. У звичайній аптеці за звичайним рецептом це отримати неможливо.

Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі, — резюмував Єнін.

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.

Єнін каже, що правоохоронці наразі не знайшли доказів, що Полякова вбили.

Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій, — сказав посадовець.

Він додав, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова народну депутатку Анну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, із яким депутат випивав перед смертю.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Згодом у поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова.

Також відомо, що серед речей загиблого Полякова знайшли два катетери з невідомою речовиною.

поліція розслідування наркотики нардеп Антон Поляков

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