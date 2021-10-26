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26 жовтня 2021, 16:51 1

Генпрокурорка про розслідування замаху на помічника Зеленського: ми працюємо

26 жовтня 2021, 16:51 1
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з відкритих джерел
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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що спільна слідча група активно працює зі встановлення всіх причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра

"За замахом на Шефіра. Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо. Справа заслуховується щотижня. Як тільки ми матимемо ту інформацію, з якою можна виходити на широку публіку, ми вийдемо. Але на місці ми не стоїмо", - зазначила вона під час брифінгу, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Генпрокурорка пояснила, що у тих випадках, коли зловмисника не було встановлено "за гарячими слідами", розслідування справи затягується.

"Якщо ми не знайшли відразу ж того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування. У нас завжди є питання виконавця, посередника, організатора та замовника. І якщо правоохоронці бачать, що вони можуть піднятися "вище", вони працюють далі, не виходячи з першими перемогами. У цьому разі дуже зважений підхід. І якщо ми не виходимо (з оприлюдненням інформації), це не означає, що ми не працюємо. Працюємо",- резюмувала Ірина Венедіктова

Нагадаємо, що вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини.

Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.

Офіс генпрокурора розслідування президент помічник

 
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