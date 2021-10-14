Смерть нардепа Полякова: серед речей загиблого знайшли два катетери з невідомою речовиною

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Серед особистих речей народного депутата Антона Полякова, який загинув у Києві в ніч на 8 жовтня знайшли два зразки катетерів із речовиною бурого кольору, вміст якої наразі встановлює експертиза

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

"Яким чином в організм народного депутата потрапив метадон - з'ясовує слідство. Хочу наголосити, що під час огляду тіла вже покійного на той момент народного депутата, серед його особистих речей, було виявлено готівку в сумі близько 10 тисяч гривень і 800 доларів, а також два зразки катетерів із речовиною бурого кольору. Що це за речовина, ми так само досліджуємо", – сказав Євгеній Єнін.

За словами заступника міністра, у даній справі вже проведено велику кількість слідчо-оперативних дій. Він також зазначив, що співробітники патрульної поліції одразу відреагували на порушення Правил дорожнього руху водієм таксі, у якому перебував народний депутат.

"На відео зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняють конкретний автомобіль, працюють із увімкненими боді-камерами, щоб ні у кого не було потім жодних сумнівів. Усі ці матеріали в подальшому залучені до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. Надалі до них приєдналася швидка. Ми бачимо дефібрилятор", - розповів він.

Окрім того, за його словами, у справі допитані додаткові свідки. Також з'ясовується як метадон потрапив до організму Антона Полякова. Крім цього, перший заступник міністра додав, що сам метадон не несе смертельної небезпеки.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів, що за результатами судово-медичної експертизи вдалось встановити, що в крові померлого нардепа Антона Полякова виявили, окрім алкоголю, метадон.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.