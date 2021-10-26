Корнієнко про призначення депутатами помічниками родичів інших депутатів: навряд вони навіть знайомі

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Голова партії "Слуга народу" та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко відреагував на інформацію про те, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших нардепів за зауважив, що не вважає це прямим кумівством

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю політика виданню НВ

Водночас він вважає, що з цієї ситуації варто зробити кадрові висновки

"Тут думки розійшлися. Моя особиста думка ... полягає в тому, що ми на це маємо відреагувати, ми не повинні про це просто забути. І, напевно, потрібно колегам таки зробити кадрові висновки, а тим колегам, які ще не встряли в це - не встрявати. Чи потрібно якесь інше покарання, відшкодовувати гроші тощо. Мені здається, це процедурно важче буде зробити. Я б не сказав, що це пряме кумівство, тому що навряд вони навіть знайомі між собою", - сказав Корнієнко.

Частина депутатів вважають подібні призначення обумовлене професійними якостями, додав депутат.

"Але зрозуміло, що моральну сторону справи не можна не враховувати і треба з цим щось робити. Я думаю, будуть якісь дії з боку депутатів. Коли було попереднє розслідування… про прямих родичів, то всі депутати звільняли їх і більше таким не займалися", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше вийшло розслідування програми "Схеми", в якому йшлося про те, що майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентарів.