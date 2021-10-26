Кроме метадона и алкоголя, в организме нардепа Полякова нашли димедрол – Енин

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Кроме метадона и алкоголя, в организме народного депутата Антона Полякова нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske, передает RegioNews.

Он уточнил, метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действие наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно.

То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, которая была добыта где-то не в официальной аптечной сети, - резюмировал Енин.

Он отметил, что следствие еще продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

Енин говорит, что правоохранители пока не нашли доказательств, что Полякова убили.

В то же время мы до сих пор не отвергаем ни одну из версий, — сказал чиновник.

Он добавил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова народную депутатку Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Также известно, что среди вещей погибшего Полякова нашли два катетера с неизвестным веществом.