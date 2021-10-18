Довибори на Херсонщині: поліція зареєструвала 32 порушення виборчого законодавства

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На сьогодні зафіксовано 32 випадки порушення виборчого законодавства в одномандатному виборчому окрузі №184 на Херсонщині, серед яких найбільше - про незаконну агітацію (16) і підкуп виборців (8)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, передає RegioNews.

У поліції нагадують, що за порушення виборчого законодавства передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність,

Поліцейські Херсонщини ретельно перевіряють усі повідомлення, у тому числі інформацію в мережі Інтернет, пов’язані з можливим порушенням виборчого процесу. На сьогодні вже зафіксовано 32 таких випадки, серед яких найбільше про незаконну агітацію – 16, підкуп виборців – 8.

За цими фактами нині проводиться досудове розслідування 7 кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, які свідчать про підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, порушення порядку фінансування виборчої кампанії та хуліганство.

Також поліцейськими було складено 7 адміністративних матеріалів:

5 – за виготовлення чи розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять необхідних вихідних даних;

2 – за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях.

Як повідомлялося, на Херсонщині по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних комісій.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).