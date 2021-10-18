09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
18:05  18 жовтня
Киян попередили про зміни в роботі метро 19 жовтня
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 18:25 2

Довибори на Херсонщині: поліція зареєструвала 32 порушення виборчого законодавства

18 жовтня 2021, 18:25 2
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На сьогодні зафіксовано 32  випадки порушення виборчого законодавства в одномандатному виборчому окрузі №184 на Херсонщині, серед яких найбільше - про незаконну агітацію (16) і підкуп виборців (8)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, передає RegioNews.

У поліції нагадують, що за порушення виборчого законодавства передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність,

Поліцейські Херсонщини ретельно перевіряють усі повідомлення, у тому числі інформацію в мережі Інтернет, пов’язані з можливим порушенням виборчого процесу. На сьогодні вже зафіксовано 32 таких випадки, серед яких найбільше про незаконну агітацію – 16, підкуп виборців – 8.

За цими фактами нині проводиться досудове розслідування 7 кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, які свідчать про підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, порушення порядку фінансування виборчої кампанії та хуліганство.

Також поліцейськими було складено 7 адміністративних матеріалів:

5 – за виготовлення чи розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять необхідних вихідних даних;

2 – за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях.

Як повідомлялося, на Херсонщині по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних комісій.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

вибори порушення поліція Херсонська область округ №184

В Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові COVID-документи
18 жовтня 2021, 16:49
Правоохоронці і експерти з’ясовують, чому впали минулоріч ліхтарі на Шулявському мосту
18 жовтня 2021, 16:21
На Франківщині викрили групу псевдополіцейських, які займалися залякуванням пенсіонерів
18 жовтня 2021, 13:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua