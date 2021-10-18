09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
18:05  18 жовтня
Киян попередили про зміни в роботі метро 19 жовтня
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 16:21 280

Правоохоронці і експерти з’ясовують, чому впали минулоріч ліхтарі на Шулявському мосту

18 жовтня 2021, 16:21 280
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні експерти і спецслужби перевіряють якість робіт на Шулявському мосту і порушення при проєктуванні і будівництві, через які в грудні минулого року там упали ліхтарні стовпи

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що за фактом порушення правил під час проєктування або будівництва, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, а саме стовпів електропостачання, на Шулявському мосту, розпочато кримінальне провадження.

У понеділок, 18 жовтня, в межах слідства на зазначеному об'єкті за участю експертів і спеціальних служб здійснюється огляд з метою перевірки якості виконаних робіт і фіксації порушень під час проектування або будівництва, які призвели до руйнування в грудні 2020 року конструктивних опор освітлення/контактної мережі та падіння ліхтарних стовпів.

Це створило загрозу загибелі людей, котрі перебували на Шулявському шляхопроводі, та спричинило пошкодження шести автомобілів, - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, згідно з попереднім будівельно-технічним експертним дослідженням, будівництво здійснено з невідповідністю проєктно-технічної документації та порушенням нормативно-правових актів.

За результатами слідчих і процесуальних дій у найкоротші терміни буде надано правову оцінку діям відповідальних осіб. Крім того, в рамках розслідування досліджується законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, - наголошують правоохоронці.

Як повідомлялося, 15 грудня минулого року у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі. Дивом вдалося уникнути важких наслідків.

Того ж дня Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці. Мер Києва звернувся з заявою до поліції.

строительство порушення прокуратура розслідування Шулявський міст

"Гроші не відмивали": Зеленський розповів, для чого він використовував офшори
18 жовтня 2021, 08:29
Новоназначенный столичный топ-чиновник, погорел на взятке и вышел под залог
15 жовтня 2021, 16:31
КМДА оновила проєкт Подільського мосту: обіцяють три станції метро на Троєщину
15 жовтня 2021, 14:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram