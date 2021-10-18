Правоохоронці і експерти з’ясовують, чому впали минулоріч ліхтарі на Шулявському мосту

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Сьогодні експерти і спецслужби перевіряють якість робіт на Шулявському мосту і порушення при проєктуванні і будівництві, через які в грудні минулого року там упали ліхтарні стовпи

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що за фактом порушення правил під час проєктування або будівництва, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, а саме стовпів електропостачання, на Шулявському мосту, розпочато кримінальне провадження.

У понеділок, 18 жовтня, в межах слідства на зазначеному об'єкті за участю експертів і спеціальних служб здійснюється огляд з метою перевірки якості виконаних робіт і фіксації порушень під час проектування або будівництва, які призвели до руйнування в грудні 2020 року конструктивних опор освітлення/контактної мережі та падіння ліхтарних стовпів.

Це створило загрозу загибелі людей, котрі перебували на Шулявському шляхопроводі, та спричинило пошкодження шести автомобілів, - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, згідно з попереднім будівельно-технічним експертним дослідженням, будівництво здійснено з невідповідністю проєктно-технічної документації та порушенням нормативно-правових актів.

За результатами слідчих і процесуальних дій у найкоротші терміни буде надано правову оцінку діям відповідальних осіб. Крім того, в рамках розслідування досліджується законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, - наголошують правоохоронці.

Як повідомлялося, 15 грудня минулого року у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі. Дивом вдалося уникнути важких наслідків.

Того ж дня Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці. Мер Києва звернувся з заявою до поліції.