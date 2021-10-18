Довыборы на Херсонщине: полиция зарегистрировала 32 нарушения избирательного законодательства

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На сегодня зафиксировано 32 случая нарушения избирательного законодательства в одномандатном избирательном округе №184 на Херсонщине, среди которых больше всего - о незаконной агитации (16) и подкупе избирателей (8)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает RegioNews.

В полиции напоминают, что за нарушение избирательного законодательства предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность,

Полицейские Херсонщины тщательно проверяют все сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, связанные с возможным нарушением избирательного процесса. На сегодня уже зафиксировано 32 таких случая, среди которых больше всего о незаконной агитации – 16, подкупе избирателей – 8.

По этим фактам в настоящее время проводится досудебное расследование 7 уголовных производств, открытых по признакам уголовных правонарушений, свидетельствующих о подкупе избирателей, препятствовании осуществлению избирательного права, нарушении порядка финансирования избирательной кампании и хулиганстве.

Также полицейскими было составлено 7 административных материалов:

5 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат необходимых исходных данных;

2 – за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах.

Как сообщалось, на Херсонщине по округу №184 окружная избирательная комиссия образовала 188 участковых комиссий.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс - процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).