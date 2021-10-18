На Франківщині викрили групу псевдополіцейських, які займалися залякуванням пенсіонерів

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В Івано-Франківську затримали групу шахраїв, які представлялися поліцейськими та вимагали у пенсіонерів грошові кошти за начебто не притягнення до кримінальної відповідальності їх родичів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.

За даними слідства, шахраї вчинили ряд кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним заволодінням грошей прикарпатців шляхом обману. Майже в усіх випадках потерпілі - люди похилого віку.

Шахраї діяли за схемою: у телефонній розмові представлялися поліцейськими та вимагали у потерпілих грошові кошти за начебто не притягнення до кримінальної відповідальності їх родичів", - розповіли правоохоронці.

Шахраї виманили у потерпілих близько 100 тисяч гривень.

Поліцейські затримали фігурантів після вчинення чергового злочину. За скоєне їм загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше повідомлялось, що у Києві викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю.