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18 жовтня 2021, 16:49 346

В Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові COVID-документи

18 жовтня 2021, 16:49 346
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Фото з відкритих джерел
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Впродовж минулого тижня в Україні вилучили майже 200 підроблених COVID-документів. Поліція розпочала до 90 кримінальних проваджень

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

"Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету", - відзначив глава Нацполіції Олександр Клименко.

За словами Клименка, впродовж минулого тижня, в Україні:

  • провели 35 обшуків;
  • вилучено майже 200 підроблених COVID-документів, серед яких - 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію й більше 100 ПЛР-тестів;.
  • заблоковано роботу двох Telegram-каналів, які продавали фальшиві COVID-документи.
  • розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактом підроблення результатів тестування й сертифікатів вакцинації. Серед них, 70 виявили прикордонники.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 1100 недійсних COVID-сертифікатів.

Також у МОЗ заявляли, що будуть позбавляти ліцензії лікарні за підробку COVID-сертифікатів.

поліція вакцинація

 
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