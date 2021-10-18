В Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові COVID-документи
Впродовж минулого тижня в Україні вилучили майже 200 підроблених COVID-документів. Поліція розпочала до 90 кримінальних проваджень
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.
"Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету", - відзначив глава Нацполіції Олександр Клименко.
За словами Клименка, впродовж минулого тижня, в Україні:
- провели 35 обшуків;
- вилучено майже 200 підроблених COVID-документів, серед яких - 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію й більше 100 ПЛР-тестів;.
- заблоковано роботу двох Telegram-каналів, які продавали фальшиві COVID-документи.
- розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактом підроблення результатів тестування й сертифікатів вакцинації. Серед них, 70 виявили прикордонники.
Раніше повідомлялося, що українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 1100 недійсних COVID-сертифікатів.
Також у МОЗ заявляли, що будуть позбавляти ліцензії лікарні за підробку COVID-сертифікатів.
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