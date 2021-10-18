09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
10:13  18 жовтня
У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 12:51 25

На Херсонщині по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних комісій

18 жовтня 2021, 12:51 25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Для проведення голосування на проміжних виборах народного депутата по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних

Про це повідомляє координатор "ОПОРИ" зі спостереження за виборами в Херсонській області Євген Гладкий, передає RegioNews з посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

За даними "ОПОРИ", загальна кількість членів дільничних виборчих комісій - 2176, з них 712 - включено за поданням голови ОВК.

Також спостерігачі мережі відзначають, що найбільше членів комісії подала фракція ВО "Батьківщина" - 188. Таку ж кількість подано і від кандидата у нардепи Геннадія Лагути (Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити”). Їхні представники будуть у кожній дільниці на окрузі.

Трохи менше, по 186 членів у кандидата у нардепи Сергія Козира, фракції "Слуга народу" та кандидатки від партії "Миколаївці" Тетяни Лазарєвої.

У фракції "Європейська солідарність” - 185 членів.

Кандидат Сергій Матвійчук від "Команди Симчишина” подав 182 члени.

Кандидатка Катерина Одарченко (представниця "Національної платформи”) має 134 члени комісії.

Найменше у кандидатів Ігоря Токовенка ("Народовладдя”) - 20 та Максима Негрова (Європейська партія України) - 9.

Також окружна комісія розподілила керівні посади. Найбільше голів, заступників та секретарів отримали фракція ВО "Батьківщина” та кандидат Геннадій Лагута - по 73, Тетяна Лазарєва - 72, фракції "Європейська солідарність” і "Слуга народу”, а також Сергій Козир - по 71. Сергій Матвійчук отримав 69 керівних посад, а Катерина Одарченко - 51. Найменше отримали Ігор Токовенко - 7 та Максим Негров - 3.

Під час формування дільничних виборчих комісій ОВК виявила 7 кандидатур, які подані одночасно двома суб’єктами подання, повідомляє Євген Гладкий.

Як повідомлялося, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

вибори ОПОРА Херсонська область ОВК округ №184

Олег Ляшко має намір балотуватися по округу, від якого пройшов померлий Поляков – ЗМІ
13 жовтня 2021, 15:24
ЦВК скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів у нардепи на довиборах в Раду
12 жовтня 2021, 21:54
"Двійник" кандидата в нардепи Козиря відмовився балотуватися - ЦВК скасувала реєстрацію
08 жовтня 2021, 20:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram