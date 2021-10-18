На Херсонщині по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних комісій

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Для проведення голосування на проміжних виборах народного депутата по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних

Про це повідомляє координатор "ОПОРИ" зі спостереження за виборами в Херсонській області Євген Гладкий, передає RegioNews з посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

За даними "ОПОРИ", загальна кількість членів дільничних виборчих комісій - 2176, з них 712 - включено за поданням голови ОВК.

Також спостерігачі мережі відзначають, що найбільше членів комісії подала фракція ВО "Батьківщина" - 188. Таку ж кількість подано і від кандидата у нардепи Геннадія Лагути (Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити”). Їхні представники будуть у кожній дільниці на окрузі.

Трохи менше, по 186 членів у кандидата у нардепи Сергія Козира, фракції "Слуга народу" та кандидатки від партії "Миколаївці" Тетяни Лазарєвої.

У фракції "Європейська солідарність” - 185 членів.

Кандидат Сергій Матвійчук від "Команди Симчишина” подав 182 члени.

Кандидатка Катерина Одарченко (представниця "Національної платформи”) має 134 члени комісії.

Найменше у кандидатів Ігоря Токовенка ("Народовладдя”) - 20 та Максима Негрова (Європейська партія України) - 9.

Також окружна комісія розподілила керівні посади. Найбільше голів, заступників та секретарів отримали фракція ВО "Батьківщина” та кандидат Геннадій Лагута - по 73, Тетяна Лазарєва - 72, фракції "Європейська солідарність” і "Слуга народу”, а також Сергій Козир - по 71. Сергій Матвійчук отримав 69 керівних посад, а Катерина Одарченко - 51. Найменше отримали Ігор Токовенко - 7 та Максим Негров - 3.

Під час формування дільничних виборчих комісій ОВК виявила 7 кандидатур, які подані одночасно двома суб’єктами подання, повідомляє Євген Гладкий.

Як повідомлялося, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).