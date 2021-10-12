Стало відомо, коли можуть відбутися вибори на окрузі, по якому балотувався Антон Поляков

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Наступні проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі №206 (частина Новозаводського району міста Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони) у зв’язку зі смертю народного депутата від цього округу Антона Полякова можуть відбутися навесні наступного року

Про це розповів старший аналітик Громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Закон передбачає, що проміжні вибори народного депутата проводяться двічі на рік - це в останню неділю березня, і в останню неділю жовтня. І тому, так виглядає, що ці вибори можуть бути призначені навесні наступного року і відбутися вже навесні, - наголосив аналітик.

Зазначається, що виборча кампанія, згідно з правилами, має тривати 60 днів, тому провести вибори в жовтні суто технічно неможливо. Центральна виборча комісія (ЦВК) буде мати можливість призначити проміжні вибори в цьому окрузі після надходження з апарату Верховної Ради свідоцтва про смерть народного депутата. Проте після надходження документів про смерть ЦВК має 10 днів для ухвалення рішення про призначення виборів. Припинення повноважень починаються з дати, яка зазначена у свідоцтві про смерть.

Ми мали прецеденти, коли процес надходження свідоцтва про смерть до апарату Верховної Ради був довгий, але ці випадки затягування були пов’язані з інцидентами, коли по суті народний депутат був за кордоном на момент смерті, або інші складні обставини. Тут я розумію, що факт смерті буде оформлений невідкладно, і документи надійдуть для того, щоб достроково припинити його повноваження, - додає спеціаліст.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Також відомо, що у крові померлого нардепа Полякова знайшли метадон.