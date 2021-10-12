13:26  12 октября
Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
17:28  12 октября
На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 14:50 11

Стало известно, когда могут состояться выборы в округе, по которому баллотировался Антон Поляков

12 октября 2021, 14:50 11
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Следующие промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе №206 (часть Новозаводского района города Чернигова, Репкинский, Черниговский районы) в связи со смертью народного депутата от этого округа Антона Полякова могут состояться весной следующего года

Об этом рассказал старший аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Закон предусматривает, что промежуточные выборы народного депутата проводятся дважды в год - в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. И поэтому, так выглядит, что эти выборы могут быть назначены весной следующего года и состояться уже весной, - подчеркнул аналитик.

Отмечается, что избирательная кампания, согласно правилам, должна длиться 60 дней, поэтому провести выборы в октябре сугубо технически невозможно. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет иметь возможность назначить промежуточные выборы в этом округе после поступления из аппарата Верховной Рады свидетельства о смерти народного депутата. Однако после поступления документов о смерти у ЦИК есть 10 дней для принятия решения о назначении выборов. Прекращение полномочий начинается с даты, указанной в свидетельстве о смерти.

Мы имели прецеденты, когда процесс поступления свидетельства о смерти в аппарат Верховной Рады был долгий, но эти случаи затягивания были связаны с инцидентами, когда по сути народный депутат был за границей на момент смерти или другие сложные обстоятельства. Тут я понимаю, что факт смерти будет оформлен безотлагательно, и документы поступят для того, чтобы досрочно прекратить его полномочия, - добавляет специалист.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Впоследствии в полиции сообщили, какие рассматривают версии смерти нардепа Полякова.

Также известно, что в крови умершего нардепа Полякова нашли метадон.

Антон Поляков нардеп Черниговская область выборы ОПОРА

Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
12 октября 2021, 13:26
Правоохранителям следует рассмотреть версию "применение токсичных веществ" - нардеп о смерти Полякова
08 октября 2021, 21:45
Проведены следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков - СМИ
08 октября 2021, 20:10
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram