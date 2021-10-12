Стало известно, когда могут состояться выборы в округе, по которому баллотировался Антон Поляков

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Следующие промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе №206 (часть Новозаводского района города Чернигова, Репкинский, Черниговский районы) в связи со смертью народного депутата от этого округа Антона Полякова могут состояться весной следующего года

Об этом рассказал старший аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Закон предусматривает, что промежуточные выборы народного депутата проводятся дважды в год - в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. И поэтому, так выглядит, что эти выборы могут быть назначены весной следующего года и состояться уже весной, - подчеркнул аналитик.

Отмечается, что избирательная кампания, согласно правилам, должна длиться 60 дней, поэтому провести выборы в октябре сугубо технически невозможно. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет иметь возможность назначить промежуточные выборы в этом округе после поступления из аппарата Верховной Рады свидетельства о смерти народного депутата. Однако после поступления документов о смерти у ЦИК есть 10 дней для принятия решения о назначении выборов. Прекращение полномочий начинается с даты, указанной в свидетельстве о смерти.

Мы имели прецеденты, когда процесс поступления свидетельства о смерти в аппарат Верховной Рады был долгий, но эти случаи затягивания были связаны с инцидентами, когда по сути народный депутат был за границей на момент смерти или другие сложные обстоятельства. Тут я понимаю, что факт смерти будет оформлен безотлагательно, и документы поступят для того, чтобы досрочно прекратить его полномочия, - добавляет специалист.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Также известно, что в крови умершего нардепа Полякова нашли метадон.