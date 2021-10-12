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Монастирський розповів, коли з'являться перші результати експертиз у справі нардепа Полякова
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12 жовтня 2021, 13:26 602

Монастирський розповів, коли з'являться перші результати експертиз у справі нардепа Полякова

12 жовтня 2021, 13:26 602
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Фото: mvs.gov.ua
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Приблизно через тиждень можуть з'явитися перші результати у справі про смерть народного депутата Антона Полякова. Це пов'язано з тим, що невдовзі слідство отримає точні результати експертиз

Про це повідомив представникам ЗМІ міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає RegioNews.

Триває розслідування. Призначена велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної - це ще десь мінімум тиждень.Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною", - зазначив Монастирський.

Також директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко нагадав, що в організмі Полякова було виявлено метадон.

Детальніші відповіді про цю хімічну речовину, про час, можливий спосіб та наслідки її потрапляння в організм Антона Полякова нададуть тільки подальші дослідження експертів", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.

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