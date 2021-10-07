08:46  07 жовтня
В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19
10:13  07 жовтня
Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді
18:54  07 жовтня
День в ООС: на Луганщині безпілотник бойовиків перетинав лінію розмежування
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2021, 19:29 199

"Батьківщина" заперечила коаліцію зі "слугами" і образилася на Разумкова

07 жовтня 2021, 19:29 199
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ВО "Батьківщина" назвали неправдивою заяву ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що фракція  увійшла в коаліцію з провладною партією "Слуга народу"

Про це йдеться у заяві, яку опублікували на офіційному сайті ВО "Батьківщина", передає RegioNews.

У партії також наголосили, що вони вважають недоцільним обрання нового спікера ВРУ. Адже політична сила прагне якнайшвидше піти на дострокові парламентські вибори.

Ми не беремо участі ні в інтригах, ні в нових коаліціях. І Дмитро Разумков, який гучно заявив про нібито нашу участь в новій більшості, прекрасно знає, що це не так, – йдеться у заяві політичної партії.

Також у "Батьківщині" висловили прикрість і занепокоєння тим, що Дмитро Разумков вирішив почати самостійну політичну кар'єру "з такої примітивної неправди".

Як повідомлялося, у "Слузі народу" відкидають коаліцію з фракцією Тимошенко.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера.

Читайте також: Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки.

заява партія Батьківщина Дмитро Разумков коаліція перевибори

У "Слуг" ще не вирішили, чи ініціюватимуть складання мандата Разумковим
07 жовтня 2021, 17:49
Разумков заявив, що ніколи не дружив із Зеленським
07 жовтня 2021, 13:55
Разумков припустив, що наступним можуть звільнити Кличка
07 жовтня 2021, 13:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Мер в "шоколаді": як очільнику Мелітополя вдалося перетворити місто на "пральню" обласного масштабу
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram