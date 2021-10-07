"Батьківщина" заперечила коаліцію зі "слугами" і образилася на Разумкова

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У ВО "Батьківщина" назвали неправдивою заяву ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що фракція увійшла в коаліцію з провладною партією "Слуга народу"

Про це йдеться у заяві, яку опублікували на офіційному сайті ВО "Батьківщина", передає RegioNews.

У партії також наголосили, що вони вважають недоцільним обрання нового спікера ВРУ. Адже політична сила прагне якнайшвидше піти на дострокові парламентські вибори.

Ми не беремо участі ні в інтригах, ні в нових коаліціях. І Дмитро Разумков, який гучно заявив про нібито нашу участь в новій більшості, прекрасно знає, що це не так, – йдеться у заяві політичної партії.

Також у "Батьківщині" висловили прикрість і занепокоєння тим, що Дмитро Разумков вирішив почати самостійну політичну кар'єру "з такої примітивної неправди".

Як повідомлялося, у "Слузі народу" відкидають коаліцію з фракцією Тимошенко.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера.

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