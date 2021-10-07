Разумков заявив, що ніколи не дружив із Зеленським

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Дмитро Разумков, якого Верховна Рада звільнила з посади спікера парламента, заявив, що ніколи не був другом президентові Володимиру Зеленському

Про це він сказав під час брифінгу після відкликання з посади, пише RegioNews.

"Я ніколи не був другом з президентом. Це робочі стосунки. Дружні стосунки, я думаю, формуються по-іншому. Думаю, що друзі президента, а вони більше пов’язані з "95 кварталом", з його минулим життям. А в мене інші друзі", — сказав він.

Разумков також не вважає, що президент і голова Верховної Ради, або прем’єр-міністр повинні бути друзями.

"Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні стосунки, а на державу. Це моя позиція", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи. Майже одразу "Слуга народу" офіційно висунула Стефанчука на посаду спікера ВР, а на посаду його заступника - Олександра Корнієнка.