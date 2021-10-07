Разумков припустив, що наступним можуть звільнити Кличка
Знятий з посади голови Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков не виключає, що наступним можуть звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації
Про це розповів Дмитро Разумков під час брифінгу в парламенті, передає RegioNews.
Не знаю, хто наступний. Я думаю, що наступних вже немає... Ну, Кличко, так. Кличко може бути наступним", - сказав Разумков.
Нагадаємо, що сьогодні нардепи відкликали Дмитра Разумкова 284 голосами з посади голови Верховної Ради.
Пізніше "Слуга народу" офіційно висунула Стефанчука на посаду спікера ВР, а на посаду його заступника - Олександра Корнієнка.
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