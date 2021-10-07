У "Слузі народу" відкидають коаліцію з фракцією Тимошенко

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Очільник депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що наразі немає навіть натяків на створення коаліції між пропрезидентською фракцією та "Батьківщиною".

Як передає RegioNews, про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

На запитання, чому "Батьківщина" підтримала звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту, спікер зазначив, що це для нього було несподіванкою

"Розумію, що в нас є своїх десь 250 голосів разом, і коли вони приєднались - у цьому є така політична інтрига, яка фактично говорить про те, що ми готові до діалогу з новим керівництвом Верховної Ради", - зазначив керівник фракції "Слуга народу".

Арахамія зазначив, що йому дуже важко навіть уявити коаліцію СН із "Батьківщиною".

"Не те, що домовленостей, - навіть натяків на розмови такі немає", - запевнив він

Нагадаємо, що Верховна Рада відкликала з посади очільника парламенту Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати. Зокрема, рішення підтримали депутати від фракції "Батьківщина". За неофіційною інформацією це було розміняно на продовження на рік контролю над частиною потоків Державної продовольчо-зернової корпорації.