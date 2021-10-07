"Батькивщина" опровергла коалицию со "слугами" и обиделась на Разумкова

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В ВО "Батькивщина" назвали ложным заявление экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что фракция вошла в коалицию с провластной партией "Слуга народа"

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВО "Батькивщина", передает RegioNews.

В партии также отметили, что они считают нецелесообразным избрание нового спикера ВРУ. Ведь политическая сила стремится как можно быстрее пойти на досрочные парламентские выборы.

Мы не участвуем ни в интригах, ни в новых коалициях. И Дмитрий Разумков, громогласно заявивший о якобы нашем участии в новом большинстве, прекрасно знает, что это не так, – говорится в заявлении политической партии.

Также в "Батькивщине" выразили огорчение и озабоченность тем, что Дмитрий Разумков решил начать самостоятельную политическую карьеру "с такой примитивной лжи".

Как сообщалось, в "Слуге народа" отвергают коалицию с фракцией Тимошенко.

Напомним, 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера.

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