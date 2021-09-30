На Сумщині міський голова Лебедина ініціює розпуск міськради

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Про це мер Бакликов сказав у своєму зверненні, яке опублікували на сайті міської ради, передає RegioNews.

Зараз готуються позовні заяви, відповідні процедурні роботи проводяться, для того, щоб звернутись до відповідних органів та ініціювати дострокове припинення повноважень цієї ради, і щоб всі депутати пішли на перевибори, – зазначив Бакликов у зверненні.

Перед цим, під час сесії, як повідомляє Суспільне, депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Олександра Бакликова – "за" свої голоси віддали 32 депутати, які були у залі. Всього у лебединському депкорпусі 34 депутати. Виконувати обов’язки міського голови доручили секретарю ради Дмитру Коваленку.

Раніше, напередодні сесії, як повідомляє Стопкор, мер Лебедина підписав розпорядження про тимчасове усунення секретаря міської ради Дмитра Коваленка від обов’язків через службове розслідування за колективною скаргою жителів села Кам’яне. На секретаря поскаржилися через непрозорий розподіл земельних ділянок, а саме — виділення земель ОСГ у приватну власність. Голова ОТГ призначив службове розслідування і на 2 місяці усунув секретаря від справ.

Як повідомлялося, відставку мера Запоріжжя підтримали на сесії міськради.

Раніше на виборах Буринського міського голови на Сумщині на дільниці не привезли бюлетені.