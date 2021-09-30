"Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова

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З відповідним проханням до очільника парламенту звернувся лідер фракції монобільшості Давид Арахамія, пише Разумков на своїй сторінці у Facebook та публікує копію відповідного листа.

"Колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу” Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України", - написав очільник парламенту.

Він запевнив, що вже сьогодні підписні листи буде видано та побажав "продуктивної роботи у Трускавці (на засіданні "великої фракції" "Слуга народу"-ред.)".

Згідно до Регламенту Ради, ініціатори відставки спікера мають зібрати підписи щонайменше 150 депутатів задля внесення відповідного питання на розгляд сесійної зали. Для звільнення спікера необхідна підтримка щонайменше 226 депутатів.

Про можливе звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Один з депутатів з "групи Разумкова" зауважив, що очільник парламенту "дратує Банкову". Однак тривалий час каменем спотикання була слабенька підтримка ініціативи. Градус у протистоянні "Банкова-Грушевського5(Разумков-ред) суттєво зріс після того, як очільник парламенту не поспішав з остаточним внесенням до сесійної зали законопроєкту про олігархів, який був вкрай принциповим для Президента України Володимира Зеленського і звільнення спікера остаточно стало лише питанням часу. .